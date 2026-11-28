Megválasztották Rétvári Bencét a KDNP elnökének
Új elnököt választott a KDNP, miután Semjén Zsolt eddigi pártvezető már korábban tudatta, hogy generációváltásra van szükség. Rétvári Bence már eddig is fontos pozíciót töltött be, ugyanis május óta vezeti a kereszténydemokrata párt országgyűlési frakcióját, míg kormányon több minisztérium államtitkára is volt.
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