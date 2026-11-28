Sisi karácsonya – adventi séta (11:00 és 14:00, Várkert Bazár)

Hogyan ünnepelte a karácsonyt Erzsébet királyné, és milyen ajándékok várták a Habsburg-család tagjait a feldíszített fa alatt? A Várkert Bazár adventi sétáján Sisi ünnepeinek történetével ismerkedhetnek meg a résztvevők. December 24-e különösen fontos nap volt a királyné életében: nemcsak karácsonyeste volt, hanem az ő születésnapja is.

A programon szó esik a gyertyák százával díszített, mennyezetig érő karácsonyfáról, a fa alá kerülő ajándékokról – köztük egy bársonyba öltöztetett beszélő babáról, kisvasútról és hintalóról –, valamint a családi ünnepi vacsorákról. A séta Erzsébet és legkisebb lánya, Mária Valéria jótékonykodására is kitér. A résztvevők ráadásul Sisi egyik kedvenc süteményének, a firenzei mandulás keksznek, vagyis a florentinnek a több mint százéves receptjét is megkapják.

Adventi közös éneklés a Magyar Zene Házában (16:00–17:00, Magyar Zene Háza)

Az ünnepi várakozás jegyében közös éneklésre hívja a látogatókat a Magyar Zene Háza advent első vasárnapján. A programon a Székesfehérvárról érkező Vox Mirabilis Kamarakórus lép fel, amely először saját repertoárjából ad elő néhány darabot, majd a közönséget is bevonja az éneklésbe: a résztvevők néhány adventi dalt megtanulhatnak a kórustól, hogy aztán együtt szólaltassák meg őket az első adventi gyertya fényénél.

A Magyar Zene Háza az adventi időszak minden vasárnapjára hasonló alkalmat szervez, mindig más településről érkező kórus közreműködésével. A sorozat célja, hogy a közös zenehallgatás és éneklés révén a látogatók együtt hangolódjanak a karácsonyra.

A november 29-i esemény ingyenesen látogatható, és az intézmény előcsarnokában tartják.

Ünnepi dallamok Benjamin Appl-lal és a Lautitia együtteseivel (19:30, Müpa)

J. S. Bach Karácsonyi oratóriumának részletei, karácsonyi kórusművek és kortárs kompozíciók is szerepelnek az advent első vasárnapján rendezett koncert műsorán. A német bariton, Benjamin Appl mellett a Lautitia Gyermekkar és Ifjúsági Vegyeskar, valamint az Anima Musicae Kamarazenekar lép színpadra, Nemes József vezényletével.