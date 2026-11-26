Mesés adventi utazásra hív a Müpa és a Hagyományok Háza közös produkciója
Idén a közönség december 19. és 23. között hét alkalommal láthatja a Magyar Állami Népi Együttes Csodaváró betlehemes című ünnepi táncjátékát a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. Az előadás a magyar népi hagyományokból, a karácsonyi szokásokból és a keresztény ünnepkör történeteiből építkezve idézi meg a szenteste előtti várakozás izgalmát és csodáját.
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