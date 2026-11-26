Elmarad a 14. havi nyugdíj következő részlete

Az egyik legjelentősebb változás a 14. havi nyugdíj ügyében történt. A korábbi szabályozás szerint a juttatás fokozatosan épült volna fel: a nyugdíjasok 2026-ban egyheti, 2027-ben kétheti, 2028-ban háromheti, 2029-ben pedig négyheti pluszellátást kaptak volna.

A Tisza-kormány azonban nem folytatja ezt az ütemezést. A 2027-es költségvetési tervek szerint a következő évben is csupán az egyheti juttatást fizetik ki, vagyis a korábban kilátásba helyezett második hét elmarad. A kormány a kieső összeg egy részét a nyugdíjas SZÉP-kártyával és az alacsony nyugdíjak felzárkóztatásával kívánja ellensúlyozni. A két támogatási forma azonban nem azonos: a 14. havi nyugdíj szabadon felhasználható pénzbeli juttatás, a SZÉP-kártyára érkező összeg viszont meghatározott célokra fordítható.

A 200 ezer forintos támogatás helyett egyelőre 50 ezer forint járhat

A kampány egyik legfontosabb vállalása a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése volt. Az eredeti ígéret szerint azok, akiknek a havi nyugdíja nem éri el a 250 ezer forintot, évente 200 ezer forint támogatást kaptak volna, míg a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezők évi 100 ezer forintra számíthattak.

A juttatás azonban nem a kampányban ígért teljes összeggel indul. A novemberben megjelent kormányhatározat alapján a támogatás fokozatosan épül fel: 2027-ben az eredeti összeg negyede, 2028-ban a fele, 2029-ben a háromnegyede, 2030-ban pedig a teljes összeg járhat. Ez azt jelenti, hogy jövőre a 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők 50 ezer, a magasabb, de 500 ezer forintot el nem érő ellátásban részesülők pedig 25 ezer forintot kaphatnak. Ráadásul a kormányhatározat szerint a 2027-es támogatást legkésőbb október 31-ig kell kifizetni. Vagyis a kampányban beharangozott évi 200 ezer forintos támogatás teljes összegére még éveket kell várniuk az érintetteknek.