Mindeközben az euró árfolyama hosszabb ideje 370 forint felett tanyázik, s a jelek szerint csütörtökön sem ereszkedik lejjebb. Hogy ebben mekkora szerepe lehet a Tisza-kormány költségvetésének, azt ebben a cikkben foglaltuk össze.
Intő jel a Tiszának: egyre több cég tervez leépítést, minden ötödik árat emelne, a lakosság pedig fél az inflációtól
Romlanak a kilátások, miközben a forint továbbra sem tér vissza a korábbi sávjába.
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