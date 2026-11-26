Ezeken kívül azonban sok hasonló bejelentés is érkezett. A gyárbezárások korábbi listáját ebben a cikkünkben foglaltuk össze.
Szabolcsot sem kerüli el a gyárbezárás? Kockán forog 350 ember állása
Csődeljárás indult a megye egyik nagy üzemével, a Szatmári Konzervgyár Kft.-vel szemben.
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