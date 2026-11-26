A minisztériumi döntések hátterét és a megkeresések módja kapcsán azt mondta: „Valóban volt egy generális körbekérdezés a kulturális szektorban, hogy mit gondoltok, kinek kellene még pénz idén, mert jól jönne neki ahhoz, hogy az évet normálisan be tudja fejezni. Ez volt, valóban volt ilyen körbekérdezés,

de utána már az nem volt, hogy begyűjtsék az adatokat arról, hogy kinek mire kellene még ebben az évben pénz, hanem valahol a minisztériumban, füstös, szivaros szobákban eldöntötték, hogy kinek mennyit adnak, és utána felhívták az intézményeket, és azt mondták, hogy neked ennyit adunk, töltsd a formot, küldjük a pénzt.”

Nem tudtak róla vagy kivizsgáltatnák a tiszás képviselők

A Hír TV a parlament folyosóján kérdezte a tiszás képviselőket, reakciójuk azonban most sem volt egységes. Ferenczi Gábor nem kívánt állást foglalni, Kőszegi Krisztián viszont vizsgálatot tartana szükségesnek, ha valóban elmaradt a pályáztatás. Palóc André fideszes képviselő a közpénzek jogszerű elosztását kérte számon.

A nyílt pályázat hiánya önmagában nem bizonyít jogsértést, de a kulturális támogatások kedvezményezettjei, az összegek és a kiválasztás szempontjai ellenőrizhetők kell legyenek.

Lapunk is megkereste a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumot azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen szakmai szempontok alapján választotta ki a kulturális államtitkárság a támogatott szervezeteket, miért mellőzték a nyílt pályázati eljárást, és mikor hozzák nyilvánosságra a kedvezményezettek teljes névsorát. Amint kapunk választ, közöljük.