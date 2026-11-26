Kerkeznek Carlos Forbs semlegesítése volt a feladata – Cristiano Ronaldo után ő örökölte meg a portugál válogatott 7-es számú mezét –, s ezt jól megoldotta, bár a BBC felhívja rá a figyelmet, hogy az első félidőben akadtak nehézségei a párharcban a magyar védőnek.

A Liverpool először nem kapott gólt a BL-ben

Andoni Iraola az Isak és Wirtz közötti összhang mellett a védelem teljesítményét méltatta a mérkőzés után. A Liverpool pontszámban ugyan kiválóan áll a BL-tabellán, de a négy meccs alatt kapott tíz gól sok.

– Több okból is nagyon örülök, hogy nem kaptunk gólt. Egyrészt a BL-ben ebben mindenképp előre akartunk lépni, másrészt egy kifejezetten támadó felfogású csapat ellen értük el ezt, amely jellemzően sok gólt szerez. Mi nem engedtünk igazán nagy helyzeteket nekik, ami kulcsfontosságú volt – emelte ki a Liverpool vezetőedzője.