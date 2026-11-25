– Így tehát ahol ez a technológiai védelem hiányzik, ott a biztonságos indulás ellenőrzése különösen nagy figyelmet igényel és csak emberi figyelmen alapul. Az utasítások szerint világos feladata és felelőssége van a vasúti dolgozóknak, és ilyen esetekben különösen is igaz, hogy az utasoknak is fokozottan ügyelniük kell a fel- és leszállás biztonságára. Ez azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy a mostani balesetért bárkit előre felelőssé lehetne tenni - ezt a rendőrség vizsgálata fogja megállapítani – jelezte előre a miniszter.