A hivatalos fogyasztói átlagárakat rögzítő adatbázisok alapján lapunk kiszámolta, hogyan változhat a 20 legfontosabb, árrésstop alá tartozó alapélelmiszer ára, ha a 10 százalékos plafon helyett visszatér a 30–40 százalékos kereskedelmi haszonkulcs. Az extrém, árrésstop előtti árazással a tejföl esetén márkás termékeknél akár 900–1200 forintra is emelkedhet az ár, a jelenlegi 450 forint körüli összegről. Korábbi cikkünkben például a trappista sajt és a csirkemell árának lehetséges változásával is foglalkoztunk. Ezek alapján pedig egyetlen nagybevásárlás végösszege is akár több ezer forinttal nőhet.

Az árrésstop nyolc nappal a törvény Magyar Közlönyben való közzététele után szűnik meg.