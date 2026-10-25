Drasztikus áremelkedés jöhet a boltokban: kiszámoltuk, mennyibe kerülhet majd a tejföl, a hús és a sajt az árrésstop eltörlése után

Így drágulhat a 20 legfontosabb alapélelmiszer az árrésstop kivezetése után

Csirkemellfilé (1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 250 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 660 – 2 865 forint

Sertéskaraj (csont nélkül, 1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 390 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 825 – 3 040 forint

Sertéscomb (1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 1 890 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 235 – 2 405 forint

Csirkecomb (1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 1 150 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 1 360 – 1 465 forint

Trappista sajt (tömbös, 1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 950 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 3 485 – 3 755 forint

Teavaj (80 százalék-os zsírtartalom, 100 g)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 460 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 545 – 585 forint

Tejföl (20 százalék-os, 330 g – nagy poharas)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 450 forint (kis poharas saját márkás: ~300 forint)

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 530 – 575 forint (extrém, árrésstop előtti árazással a márkás termékeknél akár 900–1 200 forint)

Tehéntúró (félzsíros, 250 g)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 490 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 580 – 625 forint

ESL tej (2,8 százalék-os, 1 liter)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 420 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 495 – 535 forint

UHT tej (1,5 százalék-os, 1 liter)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 350 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 415 – 445 forint

Natúr joghurt (150 g)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 135 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 160 – 175 forint

Friss tojás (M-es méret, 10 db)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 690 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 815 – 880 forint

Napraforgó-étolaj (1 liter)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 680 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 805 – 865 forint

Sertészsír (500 g)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 650 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 770 – 830 forint

Margarin (kenhető, 450 g)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 690 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 815 – 880 forint

Finomliszt (BL 55, 1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 230 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 270 – 295 forint

Kristálycukor (1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 390 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 460 – 495 forint

Étkezési burgonya (1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 380 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 450 – 485 forint

Száraztészta (4 tojásos, 500 g)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 460 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 545 – 585 forint

Párizsi felvágott (1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 100 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 480 – 2 675 forint

Újrainduló inflációs spirál

Egyetlen nagybevásárlás végösszege is több ezer forinttal nőhet. Az árrésstop kivezetése erodálja a családok reálbérének vásárlóerejét, emellett a teljes makrogazdasági pályát is veszélyezteti:

az alapélelmiszerek 20–27 százalékos drágulása azonnal felfelé húzza az inflációs mutatót, ami a jegybanki kamatcsökkentési ciklust is megakaszthatja.

Eközben pedig a hazai közepes üzletláncokat a megháromszorozott különadó hozza lehetetlen helyzetbe úgy, hogy a tőkeerős nemzetközi multik az árrésstop eltörlésével visszakapják a lehetőséget, hogy újra rekordprofitot termeljenek a magyar piacon.