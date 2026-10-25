Drasztikus áremelkedés jöhet a boltokban: kiszámoltuk, mennyibe kerülhet majd a tejföl, a hús és a sajt az árrésstop eltörlése után

Így drágulhat a 20 legfontosabb alapélelmiszer az árrésstop kivezetése után
Csirkemellfilé (1 kg)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 250 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 660 – 2 865 forint
Sertéskaraj (csont nélkül, 1 kg)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 390 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 825 – 3 040 forint
Sertéscomb (1 kg)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 1 890 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 235 – 2 405 forint
Csirkecomb (1 kg)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 1 150 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 1 360 – 1 465 forint
Trappista sajt (tömbös, 1 kg)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 950 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 3 485 – 3 755 forint
Teavaj (80 százalék-os zsírtartalom, 100 g)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 460 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 545 – 585 forint
Tejföl (20 százalék-os, 330 g – nagy poharas)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 450 forint (kis poharas saját márkás: ~300 forint)
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 530 – 575 forint (extrém, árrésstop előtti árazással a márkás termékeknél akár 900–1 200 forint)
Tehéntúró (félzsíros, 250 g)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 490 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 580 – 625 forint
ESL tej (2,8 százalék-os, 1 liter)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 420 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 495 – 535 forint
UHT tej (1,5 százalék-os, 1 liter)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 350 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 415 – 445 forint
Natúr joghurt (150 g)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 135 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 160 – 175 forint
Friss tojás (M-es méret, 10 db)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 690 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 815 – 880 forint
Napraforgó-étolaj (1 liter)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 680 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 805 – 865 forint
Sertészsír (500 g)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 650 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 770 – 830 forint
Margarin (kenhető, 450 g)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 690 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 815 – 880 forint
Finomliszt (BL 55, 1 kg)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 230 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 270 – 295 forint
Kristálycukor (1 kg)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 390 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 460 – 495 forint
Étkezési burgonya (1 kg)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 380 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 450 – 485 forint
Száraztészta (4 tojásos, 500 g)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 460 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 545 – 585 forint
Párizsi felvágott (1 kg)
- Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 100 forint
- Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 480 – 2 675 forint
Újrainduló inflációs spirál
Egyetlen nagybevásárlás végösszege is több ezer forinttal nőhet. Az árrésstop kivezetése erodálja a családok reálbérének vásárlóerejét, emellett a teljes makrogazdasági pályát is veszélyezteti:
az alapélelmiszerek 20–27 százalékos drágulása azonnal felfelé húzza az inflációs mutatót, ami a jegybanki kamatcsökkentési ciklust is megakaszthatja.
Eközben pedig a hazai közepes üzletláncokat a megháromszorozott különadó hozza lehetetlen helyzetbe úgy, hogy a tőkeerős nemzetközi multik az árrésstop eltörlésével visszakapják a lehetőséget, hogy újra rekordprofitot termeljenek a magyar piacon.