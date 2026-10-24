Bonthatják a pezsgőt a multik, a cehet a lakosság állja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Több szempont miatt is érdemes átgondolni Kapitány István érvelését, amellyel a 2027-es költségvetési tervezet kapcsán az árrésstop kivezetését indokolta. A közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a korlátozás nem tette olcsóbbá a bevásárlást, mert a kereskedők más termékeken hozták be a veszteségüket. Azonban érdemes látni, hogy a tízszázalékos garantált haszonkulcs nem termel veszteséget, a keresztfinanszírozás elméletét pedig éppen a kormány által hangoztatott, 1,6 százalékos szeptemberi inflációs adat cáfolja meg.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 24. 14:25
Kapitány István Fatih Birollal egyeztet
A gazdasági miniszter szabad utat enged a multiknak az extraprofitjuk alakítására Fotó: Sztaniszlav Horvath Forrás: Facebook/Kapitány István

A gazdákra hivatkozni is falsnak tűnik

A bejegyzésben szereplő hivatkozás a gazdák érdekeire szintén félrevezető, illetve, ha jobban megnézzük, kilóg a lóláb. Mivel az árrésstop a kiskereskedelmi láncok beszerzési és fogyasztói ára közötti rést korlátozta, valóban lehetséges, hogy a kisker üzletláncok a kieső bevételüket úgy próbálták meg behozni, hogy a mezőgazdasági termelőknél nyomták volna le az átvételi árat. Ebben az értelemben érvelhetnek a gazdák azzal, hogy nekik nem kedvez a kiskereskedelmi árrés, de

a konfliktus gyökere nem az árrésstop, hanem a termelők és a kiskereskedők folyamatos érdekellentéte.

A termelők és élelmiszer-feldolgozók érdeke is, hogy a multinacionális üzletláncok ne tehessenek hatalmas árrést a hazai árura, mert az visszavetheti a fogyasztást. A tízszázalékos korlát kivezetése a nagy kereskedelmi láncok alkupozícióját és profitrátáját állítja vissza a korábbi helyzetbe.

Megint a drágulási hullám előtt szerelik le a védőhálót

A legveszélyesebb hiba azonban ismét az időzítésben rejlik. A kabinet, hasonlóan ahhoz, amikor az üzemanyagok védett árát vezette ki, úgy viselkedik, mintha a piac jelenlegi nyugodt egyensúlyi állapota hosszú távon fennmaradhatna, ezért az árrésstop megszüntetése kockázat nélkül megvalósítható.

Azonban Európa már az újabb energiaár-sokkot nyögi:

az Eurostat adatai szerint szeptemberben 3,8 százalékra ugrott az eurózóna inflációja az energiaárak 18,8 százalékos drágulása miatt, a holland tőzsdén a földgáz ára októberben megawattóránként 85 euró fölé szökött, a hazai kutakon pedig már szeptemberben átlépte a 700 forintos határt a gázolaj ára.

A Nemzetközi Valutaalap és az Európai Központi Bank elemzői egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy a dráguló földgáz a műtrágyaárakon és a feldolgozóipari költségeken, az elszálló üzemanyagár pedig a fuvarozási díjakon keresztül a következő hónapokban elkerülhetetlenül begyűrűzik az élelmiszerárakba. Ehhez jön a kontinenst sújtó aszály, ami korábban nem látott károkat okozott a mezőgazdasági termelésben – ennek hatása a növényi élelmiszerek mellett a takarmányozáson keresztül az állati eredetű élelmiszterek árán lesz tapasztalható.

Az árrésstop hatékony védelem lehetett volna, megakadályozva, hogy a kereskedők a növekvő költségekre hivatkozva újra megnöveljék a haszonkulcsukat. A 2027-es költségvetés tervezésekor a kormány, narratívájával ellentétben nem egy elhibázott intézkedést vezet ki, hanem a közelgő inflációs hullám előtt ad szabad kezet az üzletláncoknak a korlátlan áremelésre.

 

élelmiszerkormányárrésstop2027 költségvetéskereskedőkSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

Nézegessen tiszás provokátorokat!

Bayer Zsolt avatarja

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu