Bonthatják a pezsgőt a multik, a cehet a lakosság állja

A gazdákra hivatkozni is falsnak tűnik

A bejegyzésben szereplő hivatkozás a gazdák érdekeire szintén félrevezető, illetve, ha jobban megnézzük, kilóg a lóláb. Mivel az árrésstop a kiskereskedelmi láncok beszerzési és fogyasztói ára közötti rést korlátozta, valóban lehetséges, hogy a kisker üzletláncok a kieső bevételüket úgy próbálták meg behozni, hogy a mezőgazdasági termelőknél nyomták volna le az átvételi árat. Ebben az értelemben érvelhetnek a gazdák azzal, hogy nekik nem kedvez a kiskereskedelmi árrés, de

a konfliktus gyökere nem az árrésstop, hanem a termelők és a kiskereskedők folyamatos érdekellentéte.

A termelők és élelmiszer-feldolgozók érdeke is, hogy a multinacionális üzletláncok ne tehessenek hatalmas árrést a hazai árura, mert az visszavetheti a fogyasztást. A tízszázalékos korlát kivezetése a nagy kereskedelmi láncok alkupozícióját és profitrátáját állítja vissza a korábbi helyzetbe.

Megint a drágulási hullám előtt szerelik le a védőhálót

A legveszélyesebb hiba azonban ismét az időzítésben rejlik. A kabinet, hasonlóan ahhoz, amikor az üzemanyagok védett árát vezette ki, úgy viselkedik, mintha a piac jelenlegi nyugodt egyensúlyi állapota hosszú távon fennmaradhatna, ezért az árrésstop megszüntetése kockázat nélkül megvalósítható.