Megint az áremelkedés előtt bontja le a védőfalat Magyar Péter kormánya, ennek árát a vásárlók fizetik majd meg

Az árrésstop kivezetése után ismét jelentősebben emelkedhetnek az élelmiszerek és drogériai termékek árai (Fotó: Havran Zoltán)

Láttunk már ilyen mellélövést

A mostani döntés kísértetiesen emlékeztet arra a forgatókönyvre, amelyet a Tisza-kormány júniusban a védett üzemanyagárak megszüntetésekor követett. Könnyű visszaemlékezni, mert látványos koppanás lett a vége: a kabinet az olajpiac és a Közel–Kelet akkori, viszonylagos nyugalmából volta le azt a téves következtetést, hogy hosszabb távon sem emelkedhet a mifelénk irányadó Brent olajfajta ára, és egyébként is rendben vannak az ellátási útvonalak, így nyugodtan le lehet venni a sapkát a hazai üzemanyagok áráról. Az olaj határidős hordónkénti jegyzése szinte másnap elkezdett emelkedni, július 13-a óta csak egyetlen napon zárt 80 dollár alatt. Szeptember eleje óta 100 dollár felett tanyázik. Komótosan ugyan, de a hazai üzemanyagok is drágultak, a benzin a 595 forintos védett árról mára 645 forintig, a dízel a 615 forintos árplafontól 709-ig emelkedett.

Az üzemanyagok védett árának kivezetésekor arról írtunk, hogy a kabinet csupán egy pillanatnyi statisztikai szerencsét tévesztett össze a stratégiai fordulattal. Ugyanis egyáltalán nem jött váratlanul, a közel-keleti feszültségek és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanságok fokozódása a béke helyett. Ehhez jött még az európai aszály, és nyáron bőven lehetett már látni a Duna alacsony vízállását, ami nehezítette az azon érkező finomított olajtermékek behozatalát, de az is ismert volt, hogy a Mol százhalombattai finomítója egy korábbi baleset miatt nem üzemel teljes kapacitáson őszig (most zajlik a javítás utáni tesztelés). Az orosz dízelexport megszüntetése a régiónkra csak közvetetten hat, de a négy éve tartó orosz–ukrán háború aktuális eseményeinek fényében csak kis meglepetést okozott, amikor Moszkva bejelentette: magának tartja meg a gázolajat, mert romokban van a finomítói infrastruktúrájának egy része.