Az autósok akár rá is fizethetnek, de a kereskedőknek biztosan kedvez a védett árak megszüntetése

Folyamatos a készletek visszapótlása

Kitért arra is, hogy a Barátság- és az Adria-vezetéken folyamatos szállítások olyan volument jelentenek, amely segítségével a korábban a stratégiai készletből felhasznált kőolajmennyiség rövid időn belül visszapótolható. Emellett folyamatos a benzin- és a gázolajkészletek jogszabályi előírások szerinti visszapótlása is. Emlékezetes: az elmúlt hónapokban kétszer is fel kellett szabadítani a stratégiai készleteket, mert az import lényegesen drágább volt annál, amennyiért a védett áras rendszerben értékesíteni lehetett volna, ezért a behozatal lényegében meg is szűnt. Most viszont az importárak Grád Ottó elmondása szerint olyan szintre kerültek, hogy megindulhat az behozatal, és az üzemanyagok ára is a védett tarifák alá kerülhet, ami már ma megtörtént egyes diszkontláncoknál. Ez a trend folytatódhat, tekintettel arra, hogy a kutakon értékesített benzin és gázolaj árában csak némi késéssel jelenik meg a nyersolaj ára. – A ma a töltőállomásokon eladott szabadáras termékek a két-három héttel ezelőtt árazott, hordónként száz dollár körüli kőolajból származnak. Tehát a mai 77 dolláros kőolajárnak is idő kell, míg végigfut az ellátási láncon, és reális esélye van annak, hogy a normál nagykereskedelmi árak is arra a szintre esnek, hogy a normál piaci működés és tisztességes kis- és nagykereskedelmi árrés mellett sem lesz a töltőállomásokon 615 forintnál magasabb ár kiírva – zárta véleményét a szövetség főtitkára.