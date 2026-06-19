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Árad a megszorítás

Szép lassan rá lehet fordulni nyugdíjrendszerre is, hogy az Európai Bizottság bürokratái fellélegezhessenek, hiszen szúrja a szemüket a 13. és a 14. havi nyugdíj.

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Kiss Gergely
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tarr zoltáneurópai bizottságMagyar Péter 2026. 06. 19. 6:00
Fotó: Mirkó István
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Mi várható a jövőben a fentieken túl? Induljunk ki az Európai Bizottság által kiadott legfrissebb országajánlás pontjaiból. A védett üzemanyagárak kivezetése kapcsán már mondhatjuk is, hogy ez pipa. Felkészül az árréstop! Brüsszelnek ugyanis ez sem tetszik. Ha a jelenlegi tízszázalékos árrésstopot megszüntetik az élelmiszerekre, akkor vissza fognak állni a negyven–hatvan százalékos árrések. Ne felejtsük, volt olyan termék, amelynél bőven meghaladta a száz százalékot is az árrés. Ha ugyanazzal az árréssel számolunk, mint ami tavaly március tizenötödike előtt volt, akkor egy átlagos család esetén 180–360 ezer forinttal költenek többet évente.

Szép lassan rá lehet fordulni nyugdíjrendszerre is, hogy az Európai Bizottság bürokratái fellélegezhessenek, hiszen szúrja a szemüket a 13. és a 14. havi nyugdíj. Az előbbi megszüntetése 8,2 százalékkal, az utóbbi eltörlése pedig további két százalékkal csökkentené a nyugdíjasok éves juttatását. Na bumm! Legfeljebb kapnak Szép-kártyát, mehetnek kirándulni.

Idő kérdése, és elérkezünk az ágazati különadók kivezetéséhez, majd terítékre kerülhetnek az adókedvezmények. Mindezek után már csak az otthontámogatási rendszert kell szétverni, és a végén kivégezni a rezsicsökkentés intézményét. Ne lepődjön meg senki, árad a megszorítás.
 

 

               
       
       
       

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