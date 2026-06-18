Koncessziók, Városliget, uniós pénzek: érzékeny területekhez nyúl a kormány

A hivatalos indoklás szerint a cél az uniós források teljes körű lehívása. A módosítás azonban arra is utal, hogy a kormány nagyobb rugalmasságot kíván teremteni az egyes programok között, ami megkönnyítheti a források átcsoportosítását és az eredetileg tervezett finanszírozási struktúrák módosítását.