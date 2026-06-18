A hivatalos indoklás szerint a cél az uniós források teljes körű lehívása. A módosítás azonban arra is utal, hogy a kormány nagyobb rugalmasságot kíván teremteni az egyes programok között, ami megkönnyítheti a források átcsoportosítását és az eredetileg tervezett finanszírozási struktúrák módosítását.
Koncessziók, Városliget, uniós pénzek: érzékeny területekhez nyúl a kormány
A kormány egyszerre több, régóta vitatott területet vett napirendre a Magyar Közlöny csütörtökön megjelent számában: felülvizsgálják a dohány- és kaszinókoncessziók rendszerét, új intézkedéseket hoznak a Városliget fejlesztésével kapcsolatban, miközben átalakítják az uniós fejlesztési források felhasználásának szabályait.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)
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