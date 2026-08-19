Még egy autóra sem elég az állami támogatás, amit a polgárőrök pályázatokon nyernek
Csupán néhány millió forintot nyernek pályázatokon az Országos Polgárőr Szövetséghez köthető szervezetek, ami még egy autó megvásárlására is kevés – ez derül ki az OPSZ Magyar Nemzetnek adott tájékoztatásából. Polgárőr egyesületek is szerepelnek a Tisza-kormány által nyilvánosságra hozott térképen, amin csaknem húszezer civil egyesület adatait gyűjtötték össze az elszámoltatás kontextusába helyezve.
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