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Elkaszálta az uniós bíróság az infláció letöréséért korábban bevezetett magyar intézkedést

európai bíróságkötelező akciózásPenny Market

Elkaszálta az uniós bíróság az infláció letöréséért korábban bevezetett magyar intézkedést

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Megszületett a döntés a Penny Market ügyében.

Jakubász Tamás
2026. 06. 18. 14:43
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A labda egyébként is visszakerült a törvényszékhez, a Penny és a rá korábban bírságot kiszabó magyar hatóság közötti pert ugyanis – a luxembourgi határozat alapján – a győri bíráknak kell eldönteniük.

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