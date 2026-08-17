Elfelejtett gondoskodni a magyarok 2027-es földgázáról a Tisza-kormány

Amennyiben volt ilyen ügylet, az előrelátó intézkedésnek bizonyul, mert a kibontakozó gázválság már most is a tavaly év végi duplájára emelte az árakat, és további drágulás várható. Ez egyúttal terhet vesz le a Tisza kormány válláról, mert januárig nem kell óriás többletköltséggel szembesülnie. Ez Hortay szerint azt is alátámasztja, hogy hiba volt politikai okból kirúgni a szakmai vezetést. „Azt azonban számon kérni, hogy 2025-ben miért nem végezték el ezt a feladatot 2027-re is, teljesen abszurd.”

Azt viszont hónapok óta látni, hogy gázválság jöhet, a szakértők erre számtalan alkalommal felhívták a figyelmet – folytatódik a szakértő írása, s felidézhetjük: a Magyar Nemzet is nagyobb terjedelemben írt ennek hátteréről.