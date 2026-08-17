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Elfelejtett gondoskodni a magyarok 2027-es földgázáról a Tisza-kormány

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A téli földgázellátás biztosított, de kérdés, milyen beszerzések érkeznek 2027-től. Ez még nem az orosz energiahordozók elleni uniós szankciók hatása, hanem annak a következménye, hogy a Tisza-kormány a szakértők és az ellenzéki parlamenti képviselők többszöri figyelemfelhívása ellenére sem gondoskodott a beszerzésekről – írta Hortay Olivér energiapiaci szakértő. Kapitány István hétfői tájékoztatásában az előző kormányra hárítja a felelősséget, holott az elmúlt hónapokban volt lehetősége a tárcának intékedni.

Somogyi Orsolya
2026. 08. 17. 21:48
A Magyar Földgáztároló Zrt. telephelye Kardoskúton Fotó: Móricz Sabján Simon
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Amennyiben volt ilyen ügylet, az előrelátó intézkedésnek bizonyul, mert a kibontakozó gázválság már most is a tavaly év végi duplájára emelte az árakat, és további drágulás várható. Ez egyúttal terhet vesz le a Tisza kormány válláról, mert januárig nem kell óriás többletköltséggel szembesülnie. Ez Hortay szerint azt is alátámasztja, hogy hiba volt politikai okból kirúgni a szakmai vezetést. „Azt azonban számon kérni, hogy 2025-ben miért nem végezték el ezt a feladatot 2027-re is, teljesen abszurd.”

Azt viszont hónapok óta látni, hogy gázválság jöhet, a szakértők erre számtalan alkalommal felhívták a figyelmet – folytatódik a szakértő írása, s felidézhetjük: a Magyar Nemzet is nagyobb terjedelemben írt ennek hátteréről.

Hortay emlékeztetett arra, hogy az iráni háború tűzszünete alatt, a nyár első felében a gáz piaci ára korrigált és lehetőség nyílt arra, hogy olcsóbban el lehessen kezdeni készülni a jövő évre. Erre is sokan figyelmeztettek, amit a Tisza akkor még rendszeresen „riogatásnak” minősített.

Az iráni eszkaláció után egy újabb áremelkedés történt, ekkor már parlamenti felszólalásban is javasolták Kapitánynak, hogy kezdje el a felkészülést. A miniszter a felvetést egy semmitmondó válasszal ütötte el.

Vagyis Hortay szerint a miniszter a hétfői posztjával beismerte, hogy több hónapja nem foglalkozik érdemben a kérdéssel. Még aggasztóbb a képviselő szerint, hogy csak most kezdi el a kormány az átfogó stratégia kidolgozását, vagyis konkrét lépés még nem várható. Eközben az európai gáztárolók szezonális töltöttsége egyre jobban elmarad a korábbi évekétől, az árak növekednek, az iráni háború eszkalációs esélye fokozódik – azaz az árrobbanás kockázata is egyre nagyobb. A további áremelkedés sok száz milliárd forinttal növelheti meg az alacsony lakossági gázárak fenntartásának költségvetési terhét jövőre.

Ha Kapitány azt gondolja, hogy a növekvő rezsiköltségek visszamutogatással elrendezhetők, nagyon téved.

 

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