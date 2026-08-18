Élelmezési fordulópont Európában: ha egészséges, drága – ha olcsó, silány

Az ökológiai gazdálkodásnál hasonló a helyzet: a 25 százalékos uniós cél azt jelentené, hogy néhány év alatt az agrárterület jelentős részét kellene átállítani.

A probléma közben nem kizárólag az, hogy mennyi növényvédő szert vagy műtrágyát használ Európa. A mezőgazdaságnak egyre szélsőségesebb időjárási körülmények között kell ugyanazt, vagy lehetőleg nagyobb mennyiséget előállítania. A vízhiány, az aszály és a hőhullámok ezért könnyen szembeállíthatják egymással a fenntarthatósági és az élelmezésbiztonsági célokat.

Magyarországon nem az élelmiszer hiánya, hanem a hozzáférés a gond

Magyarország esetében különösen fontos társadalmi kérdés az egészséges étrend megfizethetősége. A Food Systems Dashboard adatai szerint a magyar lakosság mintegy 9 százaléka nem engedheti meg magának az egészséges étrendet, miközben az egészséges étrend becsült költsége napi több mint 5 vásárlóerő-paritáson számított dollár fejenként.

A mindennapi életben ennél is beszédesebb mutató az Eurostat felmérése: 2024-ben az uniós lakosság 8,5 százaléka nem tudott anyagi okokból minden második nap olyan étkezést megengedni magának, amely húst, halat vagy ezek vegetáriánus megfelelőjét tartalmazta. A szegénységi kockázatnak kitett magyarok körében ez az arány 37,3 százalék volt, amivel Magyarország a harmadik legrosszabb helyen állt az EU-ban Szlovákia és Bulgária mögött.

Ez azért különösen fontos, mert az élelmiszer-infláció nem egyformán érinti a háztartásokat. A magasabb jövedelmű családok könnyebben alkalmazkodnak az árakhoz: más terméket választanak, többet költenek friss zöldségre, gyümölcsre, halra vagy jó minőségű olajokra. Az alacsonyabb jövedelműek viszont gyakran az ár alapján kénytelenek dönteni. Így a drágább, de tápanyagban gazdag élelmiszerek helyett előtérbe kerülhetnek az olcsóbb, magas energiatartalmú, erősen feldolgozott termékek.