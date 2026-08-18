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Titkos drónbázisok a NATO kapujában: Varsót is elérhetik Putyin új fegyverei?

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Kisebb pánikot okozott az a brit tényfeltáró riport, amely szerint Oroszország tíz titkos drónbázist épített fel közvetlenül a NATO határai mentén. A kiszivárgott műholdfelvételek és katonai elemzések alapján ezekről a rejtett helyszínekről olyan új generációs, sugárhajtású pilóta nélküli eszközöket képesek indítani, amelyek hatósugara már mélyen benyúlik Kelet-Közép-Európába.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 18. 5:48
A brit sajtó szerint Vlagyimir Putyin új fegyverekkel akar nyomást gyakorolni a NATO-n
A brit sajtó szerint Vlagyimir Putyin új fegyverekkel akar nyomást gyakorolni a NATO-n Fotó: ALEXANDER KAZAKOV Forrás: POOL
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A katonai stratégák arra figyelmeztetnek, hogy Moszkva célja ezzel a lépéssel nem feltétlenül egy nyílt, azonnali konfliktus kirobbantása a NATO-val. Sokkal valószínűbb, hogy egy állandó pszichológiai nyomásgyakorlásról és stratégiai elrettentésről van szó. A hibrid hadviselés logikája szerint a határok mentén felsorakoztatott, bármikor bevethető támadóeszközök arra kényszerítik a nyugati szövetségeseket, hogy méregdrága légvédelmi rendszereket, például Patriotokat csoportosítsanak át a belső területeik és a nagyvárosok védelmére, ezzel gyengítve a frontvonalak közvetlen támogatását.

A NATO igyekszik megerősíteni a keleti szárnya légvédelmét az orosz fenyegetések miatt (Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK / NurPhoto)
A NATO igyekszik megerősíteni a keleti szárnya légvédelmét az orosz fenyegetések miatt (Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK / NurPhoto)

A NATO reakciója

A brit lap tényfeltáró cikkére azonnal felfigyeltek a brüsszeli NATO-központban is. Bár a szövetség hivatalos szóvivői hangsúlyozták, hogy folyamatosan nyomon követik az orosz katonai infrastruktúra alakulását, a háttérben megindult a keleti tagállamok védelmi terveinek soron kívüli felülvizsgálata.

Lengyel és balti védelmi tisztviselők jelezték, hogy a határok menti radaros megfigyelést és a korai riasztási rendszerek készenléti szintjét a maximumra emelik.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a drónok szürke zónás jellege miatt nehéz egyértelmű jogi és katonai választ adni a fenyegetésre. Egy eltévedt vagy szándékosan provokatív céllal átküldött pilóta nélküli eszköz lelövése a szövetséges légtérben komoly diplomáciai feszültséget okozhat, míg a tétlenség a gyengeség jeleként hatna. 

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