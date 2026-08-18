A katonai stratégák arra figyelmeztetnek, hogy Moszkva célja ezzel a lépéssel nem feltétlenül egy nyílt, azonnali konfliktus kirobbantása a NATO-val. Sokkal valószínűbb, hogy egy állandó pszichológiai nyomásgyakorlásról és stratégiai elrettentésről van szó. A hibrid hadviselés logikája szerint a határok mentén felsorakoztatott, bármikor bevethető támadóeszközök arra kényszerítik a nyugati szövetségeseket, hogy méregdrága légvédelmi rendszereket, például Patriotokat csoportosítsanak át a belső területeik és a nagyvárosok védelmére, ezzel gyengítve a frontvonalak közvetlen támogatását.
Titkos drónbázisok a NATO kapujában: Varsót is elérhetik Putyin új fegyverei?
Kisebb pánikot okozott az a brit tényfeltáró riport, amely szerint Oroszország tíz titkos drónbázist épített fel közvetlenül a NATO határai mentén. A kiszivárgott műholdfelvételek és katonai elemzések alapján ezekről a rejtett helyszínekről olyan új generációs, sugárhajtású pilóta nélküli eszközöket képesek indítani, amelyek hatósugara már mélyen benyúlik Kelet-Közép-Európába.
A NATO reakciója
A brit lap tényfeltáró cikkére azonnal felfigyeltek a brüsszeli NATO-központban is. Bár a szövetség hivatalos szóvivői hangsúlyozták, hogy folyamatosan nyomon követik az orosz katonai infrastruktúra alakulását, a háttérben megindult a keleti tagállamok védelmi terveinek soron kívüli felülvizsgálata.
Lengyel és balti védelmi tisztviselők jelezték, hogy a határok menti radaros megfigyelést és a korai riasztási rendszerek készenléti szintjét a maximumra emelik.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a drónok szürke zónás jellege miatt nehéz egyértelmű jogi és katonai választ adni a fenyegetésre. Egy eltévedt vagy szándékosan provokatív céllal átküldött pilóta nélküli eszköz lelövése a szövetséges légtérben komoly diplomáciai feszültséget okozhat, míg a tétlenség a gyengeség jeleként hatna.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!