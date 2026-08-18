Titkos drónbázisok a NATO kapujában: Varsót is elérhetik Putyin új fegyverei?

A NATO igyekszik megerősíteni a keleti szárnya légvédelmét az orosz fenyegetések miatt (Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK / NurPhoto)

A NATO reakciója

A brit lap tényfeltáró cikkére azonnal felfigyeltek a brüsszeli NATO-központban is. Bár a szövetség hivatalos szóvivői hangsúlyozták, hogy folyamatosan nyomon követik az orosz katonai infrastruktúra alakulását, a háttérben megindult a keleti tagállamok védelmi terveinek soron kívüli felülvizsgálata.

Lengyel és balti védelmi tisztviselők jelezték, hogy a határok menti radaros megfigyelést és a korai riasztási rendszerek készenléti szintjét a maximumra emelik.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a drónok szürke zónás jellege miatt nehéz egyértelmű jogi és katonai választ adni a fenyegetésre. Egy eltévedt vagy szándékosan provokatív céllal átküldött pilóta nélküli eszköz lelövése a szövetséges légtérben komoly diplomáciai feszültséget okozhat, míg a tétlenség a gyengeség jeleként hatna.