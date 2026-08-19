Már nem csak az ár számít: a hőség és az infrastruktúra is átírhatja a lakáspiacot

A panorámás lakás vagy a nagy terasz továbbra is érték, de egyre inkább az a kérdés, hogy júliusban is használható-e. Egy déli fekvésű, egész nap tűző napnak kitett terasz megfelelő árnyékolás nélkül könnyen elveszítheti prémiumjellegének egy részét.

A klíma már alap, de önmagában kevés

A klimatizálás terjedése jól mutatja, hogy a lakáspiac már reagál a melegebb nyarakra. A 2022-es népszámlálás idején a magyar lakásállomány 27 százaléka volt légkondicionált, a 2010 után épült lakásoknál azonban már 56 százalékos volt ez az arány.

Az új építésű ingatlanoknál ezért egyre kevésbé számít különleges extrának a hűtés lehetősége. Terjednek a hőszivattyús fűtési-hűtési rendszerek, amelyek nemcsak komfortosabbak, hanem energiahatékonysági szempontból is kedvezőbbek lehetnek.

A használt lakások piacán viszont egyre nagyobb értéket képviselhet az, ha már rendelkezésre áll a megfelelő árnyékolás, korszerű nyílászáró, szigetelés, redőny vagy zsaluzia. A vevőnek ugyanis nem kell utólag jelentős összeget költenie a nyári komfort javítására.

A klímaberendezés azonban nem old meg mindent. Egy rosszul tájolt, gyengén szigetelt lakásban a légkondicionáló folyamatos működtetése jelentős energiafogyasztással járhat. A jövőben ezért nem feltétlenül az lesz a legjobb lakás, amelyben a legerősebb a klíma, hanem az, amely eleve kevésbé melegszik fel.

Ez a szempont az új építéseknél különösen fontos. Az épület tájolása, a zöldfelületek, az árnyékolás, a homlokzat kialakítása és az energiahatékony hűtés együtt már a tervezés során meghatározhatja egy lakóprojekt későbbi értékét.

A klímakockázat már a település határán túlra is ér

Az idei nyár legfontosabb ingatlanpiaci tanulsága azonban talán nem is az, hogy hogyan hűtsünk le egy lakást, hanem az, hogy mennyire bírja a hőséget maga a település.