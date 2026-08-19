Szándékosan keverhette Paks II-t az egyiptomi ügyhöz a brüsszeli lap

A vádakat a Roszatom még aznap cáfolta a sajtóban, és most a hatóság arról ír, hogy a Politico is megkapta a válaszokat. „Az egyiptomi Atomerőművi Hatóság és az orosz fővállalkozó egyszerre kapott egy e-mailt a Politico cikkének szerzőjétől. A cikk tartalmának alapos áttekintése után megállapították, hogy az abban foglaltak nem felelnek meg a kiegyensúlyozottság és az objektivitás szükséges követelményeinek, pontatlanságokat tartalmaznak, és elfogult megközelítés jellemzi a cikket.”

Emiatt a hatóság nem válaszolt, „a cikkben foglaltak tartalmi szintje nem indokolta a választ”, különösen annak fényében, hogy az orosz fél már részletes és tényeken alapuló objektív választ adott, cáfolva a cikkben foglalt összes állítást.

A hatóság emlékeztetett, hogy az El Dabaa Atomerőmű projektet az Oroszországi Föderáció és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti kormányközi megállapodások, valamint az Egyiptomi Atomerőművi Hatósággal (NPPA) kötött tervezési, beszerzési és kivitelezési (EPC) szerződés alapján valósítják meg. A projektet mindkét ország illetékes hatóságainak, köztük az Egyiptomi Nukleáris és Radiológiai Szabályozási Hatóságnak (ENRRA) a folyamatos felügyelete alatt valósítják meg. Ez jelenleg a világ legnagyobb atomerőmű-építési projektje. Megvalósítása

fejlett mérnöki megoldások alkalmazását,

különösen erős és összetett beton- és acélszerkezetek építését,

többszintű minőségellenőrzési rendszer működtetését,

valamint a generálkivitelezőt,

a szerződő és alvállalkozó szervezeteket,

a tervezőintézeteket