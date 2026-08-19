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Szándékosan keverhette Paks II-t az egyiptomi ügyhöz a brüsszeli lap

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A Politico „pontatlan és kiegyensúlyozatlan képet fest a projekt tényleges állapotáról figyelmen kívül hagyva a vonatkozó műszaki és szabályozási kontextust. Ezzel a projektet egy olyan narratívába illesztette a lap, ami politikai célokat követ” – írta az egyiptomi Atomerőmi Hatóság a brüsszeli lap által hétfőn közzétett információkra reagálva. A Roszatom lapunkhoz eljuttatott szövegében az egyiptomi hatóság azt is írta, hogy a Politico cikkének tartalmát áttekintve megállapították, hogy az abban foglaltak nem felelnek meg a kiegyensúlyozottság és az objektivitás követelményeinek és elfogult megközelítés jellemzi azt. Ez különösen igaz annak fényében, hogy az orosz fél korábban már részletes tényeken alapuló objektív választ adott, cáfolva a cikkben foglalt összes állítást. Ám ezek nem jelentek meg a cikkben.

Somogyi Orsolya
2026. 08. 19. 10:04
Az El Dabaa atomerőmű kivitelezésénél állítólag súlyos hibák voltak, de a hivatalos források ezeket nem igazolják Fotó: Reuters/Mohamed Abd El Ghany
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A vádakat a Roszatom még aznap cáfolta a sajtóban, és most a hatóság arról ír, hogy a Politico is megkapta a válaszokat. „Az egyiptomi Atomerőművi Hatóság és az orosz fővállalkozó egyszerre kapott egy e-mailt a Politico cikkének  szerzőjétől. A cikk tartalmának alapos áttekintése után megállapították, hogy az abban foglaltak nem felelnek meg a kiegyensúlyozottság és az objektivitás szükséges követelményeinek, pontatlanságokat tartalmaznak, és elfogult megközelítés jellemzi a cikket.”

Emiatt a hatóság nem válaszolt, „a cikkben foglaltak tartalmi szintje nem indokolta a  választ”, különösen annak fényében, hogy az orosz fél már részletes és tényeken alapuló objektív választ adott, cáfolva a cikkben foglalt összes állítást.

A hatóság emlékeztetett, hogy az El Dabaa Atomerőmű projektet az Oroszországi Föderáció és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti kormányközi megállapodások, valamint az Egyiptomi Atomerőművi Hatósággal (NPPA) kötött tervezési, beszerzési és kivitelezési (EPC) szerződés alapján valósítják meg. A projektet mindkét ország illetékes hatóságainak, köztük az Egyiptomi Nukleáris és Radiológiai Szabályozási Hatóságnak (ENRRA) a folyamatos felügyelete alatt valósítják meg. Ez jelenleg a világ legnagyobb atomerőmű-építési projektje. Megvalósítása

  • fejlett mérnöki megoldások alkalmazását,
  • különösen erős és összetett beton- és acélszerkezetek építését,
  • többszintű minőségellenőrzési rendszer működtetését,
  • valamint a generálkivitelezőt,
  • a szerződő és alvállalkozó szervezeteket,
  • a tervezőintézeteket

és a kormányzati felügyeleti szerveket képviselő mintegy 25 ezer szakember tevékenységének összehangolását foglalja magában.

 

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