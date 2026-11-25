– A Tesla és a SpaceX történetének kritikus finanszírozási időszakai jól szemléltetik, hogy még a később világsikeressé váló vállalkozások esetében is milyen fontos lehet minden rendelkezésre álló forrás megőrzése. Bár a magyar szabályozás bizonyos innovatív vállalkozások számára kedvezőbb értékelési lehetőséget biztosít, ez nem feltétlenül védi meg valamennyi érintett céget. Különösen szerencsétlen az adó bevezetésének időzítése akkor, amikor a világ éppen a mesterséges intelligenciára épülő új technológiai piacok felosztásáért versenyez – mondta.

Az egyetemi docens szerint adóelméleti szempontból súlyos probléma, hogy a vagyonadó aránytalanul terheli az alacsonyabb hozamú befektetéseket. Egy 1,5 százalékos vagyonadó az adóköteles vagyonrészen elért kétszázalékos éves hozam háromnegyedét elvonja, miközben 15 százalékos hozam esetén annak mindössze tizedét.

Az adó emellett a többszörös adóztatás problémáját is felveti, hiszen a korábban már megadóztatott jövedelemből felhalmozott vagyon után évente újabb közterhet kell fizetni, ráadásul jellemzően osztalékadóval már leadózott jövedelemből.

Hátrányosan kezeli emellett a megtakarítást a fogyasztással szemben, emiatt pedig kevésbé ösztönzi a hosszú távú tőkefelhalmozást. Ráadásul az infláció következtében akkor is emelkedhet az adóalap, amikor a tulajdonos reálértelemben egyáltalán nem gazdagodott. Az adómentességi küszöb megfelelő indexálásának hiányában pedig egyre szélesebb társadalmi kör válhat érintetté az adófizetésben.