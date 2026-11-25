– Mindig azt mondtam, most fog igazán kiderülni, ki szereti szívből ezt a sportágat. Aki tényleg szereti, az meg fogja oldani, hogy ezután is tudjon a szakmában dolgozni. Én hétévesen kaptam meg az első kézilabdát, azóta ez a szerelem az életem része, 16-17 éve edzősködöm.

Most több lábon kell állni, de a kézilabdát nem hagyom ott: azon fogunk dolgozni, hogy Dunaújvárosban maradjon a sportág, és idővel visszakerüljön oda, ahol korábban volt

– nyilatkozta Zubai Gábor, aki szerint a helyzet a fiatal játékosokat is megviseli. – Nem akarok állást foglalni abban, ki a hibás, mert nem láttam bele a háttérfolyamatokba, mi csak elszenvedői vagyunk a következményeknek. Nem visz előre, ha most bárkivel is veszekedni kezdenék, az csak elvenné az energiát az építkezéstől. Én már csak arra koncentrálok, hogyan lehet új alapokra helyezni a dunaújvárosi kézilabdát, és biztosítani, hogy ezek a gyerekek ebben és a következő idényben is itt játszhassanak.

Nyílt levél a DKKA-tól

Szerdán délelőtt a DKKA nyílt levelet írt Magyar Péter miniszterelnök, Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár, Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár és a Magyar Kézilabda-szövetség részére, amelyben a klub utánpótlásában sportoló gyermekek jövőjének biztosításához kért segítséget.

Mint a levélben írták, őket csak a fiatalok sorsa érdekli, márpedig a DKKA jelenleg felszámolás alatt áll, és ezzel nem csupán egy sportegyesület, egy klub vagy egy intézmény jövője került veszélybe. – Gyermekek százainak sportolási lehetősége, többéves munkája, álma és jövője vált bizonytalanná – közölték, kiemelve, hogy a DKKA esete nem feltétlenül egyedi probléma, és hogy a dolgozók akár ingyen is vállalják a munkát az évad hátralévő részében.