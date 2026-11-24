Orbán Viktor páncélozott BMW-je is feltűnt Magyar Péter ukrajnai delegációjában + videó
Ugyanaz a páncélozott BMW tűnt fel Magyar Péter ukrajnai delegációjában, amelyiket korábban Orbán Viktor is használt külföldi útjain – szúrta ki Deák Dániel. Az elemző azt kérdezi, hogy a 444 és a HVG most is ugyanolyan alapossággal foglalkozik-e az autó árával és beszerzésével, mint Orbán Viktor párizsi útja után.
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