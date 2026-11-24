A sajtótájékoztató végén Volodimir Zelenszkij gyakorlatilag meghívatta magát. Így azzal zárult a tájékoztató, hogy Magyar Péter meghívta Magyarországra az ukrán elnököt.
A sajtótájékoztató végén Volodimir Zelenszkij gyakorlatilag meghívatta magát. Így azzal zárult a tájékoztató, hogy Magyar Péter meghívta Magyarországra az ukrán elnököt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.