Kettős mérce Csehország ellen és politikai cenzúra Brüsszelben

A keddi sajtótájékoztatón a politikus kitért arra is, hogy a kettős mérce nemcsak Magyarországot, hanem más szuverenista kormányokat is érint. A cseh közmédia finanszírozásának reformja miatt a Babis-kormány ellen benyújtott állásfoglalás-tervezetet ugyanazon forgatókönyv részének nevezte, amelyet korábban Lengyelország és Magyarország ellen is alkalmaztak.

Szerinte a nagykoalíciót valójában nem a televíziós díjak reformja érdekli, csupán zsarolni akarják a hazafias cseh vezetést.

Emellett Gál Kinga élesen bírálta az európai parlamenti nagykoalíció működését is:

Politikai cenzúrának nevezte, hogy hat frakció levette a napirendről a remigrációról szóló aktuális vitát, megsértve ezzel a kisebb frakciók jogait.

nevezte, hogy hat frakció levette a napirendről a remigrációról szóló aktuális vitát, megsértve ezzel a kisebb frakciók jogait. Abszurdnak és antidemokratikusnak nevezte a Patrióták ellen fenntartott politikai karantént , és bejelentette, hogy a félidős tisztújítás során minden őket megillető pozícióra jelöltet állítanak.

, és bejelentette, hogy a félidős tisztújítás során minden őket megillető pozícióra jelöltet állítanak. Elítélte a Várhelyi Olivér uniós biztost ért múlt heti erőszakos aktivista támadást is, és felszólította a Bizottságot az érintett szervezetek támogatásának felülvizsgálatára. Jó hírként számolt be arról, hogy Branko Grims szlovén képviselő csatlakozásával és alelnökké választásával a Patrióták frakciója 86 fősre bővült.

Valódi könnyítések kellenek a gazdáknak és az iparnak

A gazdasági és környezetvédelmi dossziék kapcsán Gál Kinga eredményként értékelte négy, a bürokráciacsökkentést célzó omnibusz-jelentés elfogadását, valamint a metánrendelet egyes kötelezettségeinek elhalasztását, amelyet még 2026 júliusában a Patrióták képviselői kezdeményeztek. Hangsúlyozta azonban, hogy a környezeti hatásvizsgálati szabályok módosítása jelenlegi formájában csak felszínes, kozmetikai kiigazítás, miközben a gazdáknak, a vállalkozásoknak és a helyi közösségeknek valódi adminisztratív könnyítésekre van szükségük a versenyképesség helyreállításához.