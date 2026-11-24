Biztonsági kamera buktatta le Ókovács Szilvesztert, sértettségből szabotálhatta az Opera előadását
Ha már mindenért ő a felelős, Ókovács Szilveszter inkább magára vállalta az Opera vasárnapi műszaki hibáját is. A volt főigazgató ironikus Facebook-posztban reagált Nagy Ervin államtitkár kirohanására, és azt ígérte, éjszaka még a Diótörő díszletét is felpakolja a forgószínpadra, hogy végre minden stimmeljen.
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