A Halottak Párbeszédei november 27-én és december 30-án látható a Light Art Museumban.

Párkapcsolatok a közösségi média zajában

December 2-án egészen más világba vezeti a közönséget a Legjobban a nőktől féltem című előadás. Horváth András Dezső történetének középpontjában egy fiatal fiú áll, akit Dékány Barnabás alakít. A főszereplő mindennapjait a felgyorsult életritmus, a párkapcsolati próbálkozások, az ígéretek és a csalódások határozzák meg. A történet a mai kapcsolatteremtés nehézségeit vizsgálja, különös figyelmet fordítva arra, hogyan alakítja át az emberi viszonyokat a közösségi média állandó jelenléte.

A produkció a fiatal férfi szemszögéből mutatja meg a közeledés és az elutasítástól való félelem helyzeteit. A kapcsolatokban megjelenő bizonytalanságok mögött önismereti kérdések húzódnak, például olyan kérdések, mennyire ismerjük saját vágyainkat, hogyan tudunk őszintén beszélni az érzéseinkről, és miként befolyásolják döntéseinket a másoktól kapott visszajelzések.

A színpadi változatot Deés Enikő készítette, az előadást Georgita Máté Dezső rendezte. A történetben a zene, a humor és a személyes vallomások egyaránt szerepet kapnak. Az alkotók a közösségi média audiovizuális zaját is beépítik a produkcióba, amely így a mai fiatalok mindennapi tapasztalataiból építkezik.

A Legjobban a nőktől féltem nem kizárólag a párkeresésről szól. A főszereplő kapcsolati kísérletein keresztül az önmagával való szembenézés nehézségeit is bemutatja, miközben a humor oldja a személyesebb, olykor fájdalmas helyzeteket.

Tánc a fényinstallációk között

A decemberi programsorozat harmadik produkciója, a Reborn december 10-én érkezik a Light Art Museumba. Góbi Rita kifejezetten az EGO című kiállításhoz készített koreográfiája a kortárs táncot kapcsolja össze a fény- és újmédia-művészettel. Az öt táncművészre írt előadás a múzeum különböző installációi között bontakozik ki. A táncosok szólókon keresztül teremtenek kapcsolatot az egyes műalkotásokkal, miközben a nézőket is végigvezetik a kiállítótéren.

A Reborn egyszerre kortárstánc-előadás és rendhagyó tárlatvezetés. A koreográfia nem egy hagyományos színpadon, a kiállított művektől elkülönülve jelenik meg, hanem azok közvetlen környezetében. A mozdulatok, a fények és a tér együtt alakítják az előadás látványvilágát.

A produkció központi gondolata az újjászületés. A táncosok mozgásán keresztül a változás, az átalakulás és az újrakezdés különböző állapotai jelennek meg. A múzeum installációi így új értelmezési lehetőségeket kapnak: a látogatók nemcsak önálló képzőművészeti alkotásokként találkoznak velük, hanem egy mozgásra és térbeli kapcsolatokra épülő előadás részeiként is.