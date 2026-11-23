A számlagyárügyben érintett vállalkozó, Fabó György villájának bejárata (Fotó: Hír TV)

Ezután a TV2 Híradója olyan helyszíneket mutatott be, ahol egy informátor szerint a nyomozók a lefoglalt milliárdok egy részére bukkanhattak. A televízió stábját Barna János vezette el egy Felsőpetény környéki, nehezen megközelíthető erdős területre, majd egy elhagyatott pajtához.

A TV2 információi szerint a bemutatott helyszínek nem Seszták Miklóshoz, hanem a miniszter régi üzlettársához, Fabó György vállalkozóhoz köthetők. Az informátor azt állította, hogy az erdőben a hatóságok pénzt találhattak, és egy olyan pajtát is megmutatott, amelyben szerinte ugyancsak készpénzt rejthettek el. Így miközben az új fejlemények közül semmi nem utal arra, hogy a pénz Seszták Milóshoz tartozna, felmerül annak a lehetősége, hogy a lefoglalt milliárdok Fabó Györgyhöz köthetők.

A TV2 információi szerint Fabó György ellen a Győri Törvényszéken jelenleg is büntetőeljárás folyik egy sokmilliárdos számlagyárügyben. Ez a körülmény a készpénz eredetével kapcsolatban újabb kérdéseket vet fel. Elképzelhető ugyanis, hogy a hatalmas összegek adócsalásból származnak.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)