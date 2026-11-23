Mindent vissza: újra Jensen Huang az Nvidia vezérigazgatója
Az előzetes nyilatkozatokkal szembefordulva az Nvidia számítástechnikai óriáscég visszahelyezte vezérigazgatói pozíciójába Jensen Huangot. A kémbotrányba keveredett vezetőt a társaság igazgatósága szavazáson hívta vissza, amelyre még az amerikai kormányzat is reagált.
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