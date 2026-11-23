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Csintalan a műsorban azt is hangsúlyozta, hogy a parlamenti viták színvonalának emelése elsősorban a kormányzó Tisza felelőssége. – Akkor szólaljon meg, amikor érdemes a miniszterelnöknek – fogalmazott, hozzátéve, hogy Magyar Péternek vissza kellene vennie a megszólalásaiból.

A beszélgetésben az is felmerült, hogy a miniszterelnök azért ragaszkodhat a konfrontatív stílushoz, mert úgy látja, az politikailag kifizetődő. Csintalan ugyanakkor azt állította, több olyan Tisza-szavazót ismer, aki nem ért egyet ezzel a hangnemmel.