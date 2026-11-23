Nem adják ki Magyar Péter mentelmi jogát, miután Áder Jánost rágalmazta
Nem kell felelnie Magyar Péternek azért, mert Áder János volt államfő feljelentette őt rágalmazásért. Sasi-Nagy Edit, a parlamenti bizottság tiszás elnöke védelmébe vette a miniszterelnököt, miközben pár hónapja fideszes képviselőket állított pellengérre egy rágalmazási ügyben.
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