A közbeszerzés eredményét 2026 márciusában hirdették ki: a munkát a Swietelsky nyerte el, nettó 26,9 milliárd forintos ajánlattal. A vállalat feladata a 2,8 kilométeres villamospálya és a kapcsolódó infrastruktúra megépítése. A beruházás finanszírozásához szükséges támogatási szerződést a Közlekedési és Beruházási Minisztérium 2026-ban írta alá, ezzel pedig hatályba lépett a kivitelezővel korábban megkötött szerződés is. A projekt több mint 32,3 milliárd forintos támogatással, európai uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósul meg.

Új kapcsolatot kap Dél-Buda

A fejlesztés során a Szent Gellért tértől induló villamosvonal a Műegyetem és az ELTE épületei, valamint az Infopark mellett halad majd el, érintve a Kopaszi-gát és a BudaPart térségét. A vonal a Budafoki út és a Dombóvári út találkozásánál ér véget, ahol kapcsolatot teremt az 1-es villamossal, valamint a Nádorkert térségében létesülő vasúti megállóval.

A beruházás nem csupán a villamosközlekedés fejlesztését jelenti: a kapcsolódó közterületek is megújulnak, egyes szakaszokon füvesített villamospálya épül, új fákat és cserjéket telepítenek, emellett kerékpáros infrastruktúra és folyamatos rakparti sétány is létesül. A projekt különösen fontos a XI. kerület déli részének közlekedése szempontjából, hiszen az elmúlt években jelentős lakóingatlan-fejlesztések történtek a BudaPart és a Kopaszi-gát környékén, miközben a közösségi közlekedési infrastruktúra bővítése eddig elmaradt a területen tapasztalható növekedéstől.

A Budai fonódó második ütemének megvalósítása a tervek szerint 2029 végére fejeződhet be.