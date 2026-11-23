Orbán Anita „kőprofi”

A promóciós célú videóknál azonban jóval fontosabb az, hogy Orbán Anita miniszteri teljesítményét számos kritika éri. Szinte már szállóigévé vált Orbán Anita azon mondata, amikor a Tisza Pártot úgy jellemezte, hogy „itt mindenki kőprofi”. Azonban Orbán Anita – mióta a miniszteri bársonyszéket elfoglalta – éppen ennek az ellenkezőjéről tesz tanúbizonyságot nap mint nap. Elég csak arra gondolni, hogy amikor Marco Rubióval találkozott volna, az amerikai külügyminiszter lemondta, elhalasztotta a találkozót.