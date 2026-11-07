Bakik, fiaskók, botrány – kudarcok övezik a Külügyminisztérium működését

Miközben külügyes forrásaink egymást kérdezgetik, mégis, maguknak az átvilágítóknak vajon milyen átvilágításuk van – van-e például úgynevezett személyi biztonsági tanúsítványuk –, hétfőn este robbant az eddig legutóbbi bomba: bizalomvesztésre hivatkozva menesztették Feledy Botondot, a tárca felügyelete alá tartozó Magyar Külügyi Intézet augusztusban kinevezett vezérigazgatóját, mert – mint kiderült – elhallgatta, hogy az elmúlt években vállalkozásának nettó 66,3 millió forintos szerződése volt az Orbán-kormány építési és közlekedési minisztériumával, amelyet Lázár János vezetett. Átvilágítása tehát elmaradt a tökéletestől.
Orbán Anita korábban a Tisza Pártról úgy nyilatkozott: „Itt mindenki kőprofi.” Azóta a kijelentés számos vicces tartalom alapjául szolgált a közösségi médiában. A Tisza Párt politikusainak a hibái után rendre gúnyosan idézik fel Orbán Anita szavait az ellenzéki tartalomgyártók. Ez lett a sorsa annak a bejegyzésnek is, amelyet Orbán az alvási szokásairól és napi kávéfogyasztásáról osztott meg. Mint megtudtuk, átlagosan hat-hét órát aludt a miniszter asszony az államtitkárokkal együttesen – jelentsen ez bármit is. De az is kiderült, a miniszter átlagosan négy kávét fogyaszt naponta.