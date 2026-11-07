Bakik, fiaskók, botrány – kudarcok övezik a Külügyminisztérium működését

Lemondólevél a fiókban

Egyes tartalmi kérdésekben viszont hallgatott a tárca. Például akkor, amikor a külügyminiszter közbelépését kérték a nagyváradi premontrei főapát ügyében, miután a román vezetésű nagyváradi önkormányzat alkalmazottai a falat átvágva betörtek hozzá. De fülsiketítő volt a csend a Bem rakparton akkor is , amikor az ukrán Mirotvorec halállistájára felkerült Kerkez Milos magyar válogatott labdarúgó, majd Hidvéghi Balázs fideszes parlamenti képviselő. A külügyminiszter nem siette el, hogy kiálljon a magyarok mellett, csak napokkal később ítélte el ezt. Orbán Anita diplomatái voltak azok is, akik augusztusban, a szicíliai Etna kitörése után az ott rekedt több száz rémült magyar turistának sok sikert kívántak.

Orbán Anita és Magyar Péter miniszterelnök viszonya sem felhőtlen. A KözTér blog írta meg, hogy a külügyminiszter már kétszer is le akart mondani a posztjáról. Először kereken húsz nappal a kormányalakítást követően, Magyar Péter júniusi berlini látogatása után nyújtotta be lemondását a katasztrofálisan sikerült lengyelországi és németországi kormányzati utak miatt. Míg másodjára azért helyezhette kilátásba a távozását, mert Magyar Péter állítólag üvöltözések közepette kérte számon, hogy a Külügyminisztériumban nem halad az elszámoltatás.

Lapunk úgy tudja: Orbán Anita aláírt lemondólevele a kormányfő asztalfiókjában hever, azaz bármikor hatályba léptethető, csak éppen a kormányzás első hónapjaiban rendkívül kínos lenne a miniszterelnök-helyettesi posztot is betöltő – noha a hasonló rangban lévő Ruff Bálinthoz képest teljesen súlytalan – Orbán idő előtti távozása.

A kudarcos október 23-i állami ünnepség is megterhelhette a kormányon belüli viszonyt. Mint Magyar Péter előzőleg bejelentette, legalább száz állam- és kormányfőt hívtak Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából, ám csak kevés ország képviseltette magát magasabb szinten – állam- vagy kormányfők konkrétan ketten jöttek el, a moldovai elnök és a szerb miniszterelnök –, súlyos diplomáciai blamát okozva a kormánynak.