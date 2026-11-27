Magyaros pontszerzés Párizsban
Ami a középdöntős csoport többi csütörtöki mérkőzését illeti, a lengyel Wisla Plock Szita Zoltánnal, valamint a két-két gólig jutó Fazekas Gergővel és Ilics Zorannal a soraiban döntetlent játszott a francia Paris Saint-Germain otthonában, míg Palasics Kristóf és Sipos Adrián német együttese, a Melsungen vereséggel távozott a szintén német Füchse Berlin otthonából.
Hat fordulóval a középdöntő vége előtt a csoportot a Veszprém vezeti, a magyar bajnok legközelebb (szerdán) a Melsungent fogadja. A BL-negyeddöntőbe az első négy helyezett jut, az ötödik átkerül az Európa-ligába.
Férfikézilabda BL, középdöntő, 2. forduló, I. csoport:
- One Veszprém HC–Aalborg HB (dán) 28-28 (12-12)
- Füchse Berlin (német)–MT Melsungen (német) 33-29 (18-15)
- Paris Saint-Germain (francia)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 29-29 (13-12)
- Az állás: 1. Veszprém 7 pont, 2. PSG 6, 3. Aalborg 4, 4. Plock 3, 5. Füchse 2, 6. Melsungen 2