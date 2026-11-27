Magyaros pontszerzés Párizsban

Ami a középdöntős csoport többi csütörtöki mérkőzését illeti, a lengyel Wisla Plock Szita Zoltánnal, valamint a két-két gólig jutó Fazekas Gergővel és Ilics Zorannal a soraiban döntetlent játszott a francia Paris Saint-Germain otthonában, míg Palasics Kristóf és Sipos Adrián német együttese, a Melsungen vereséggel távozott a szintén német Füchse Berlin otthonából.

Szita Zoltánék fontos pontot szereztek Franciaországban. Forrás: PSG via EHF

Hat fordulóval a középdöntő vége előtt a csoportot a Veszprém vezeti, a magyar bajnok legközelebb (szerdán) a Melsungent fogadja. A BL-negyeddöntőbe az első négy helyezett jut, az ötödik átkerül az Európa-ligába.

Férfikézilabda BL, középdöntő, 2. forduló, I. csoport: