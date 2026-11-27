– Elég helyzetünk volt ahhoz, hogy gólt lőjünk, ez nem sikerült, nem vagyunk boldogok. Persze, nagyon erős csapat ellen játszottunk, talán

az egyik legjobb ellenfél volt, amivel eddig találkoztunk Európában a labdatartás tekintetében

– mondta a norvég középpályás, aki pályafutása századik európai kupatalálkozóján lépett pályára, és a riporter ezen információja hallatán meglepődött. – Nem is tudtam. Hihetetlen, ez elég sok mérkőzés.

Veretlen maradt a Fradi. Fotó: Mirkó István

A Fradi a legutóbbi 13 hazai nemzetközi kupamérkőzésén veretlen maradt, az El főtábláján öt forduló után ugyanennyi ponttal áll. Ahhoz, hogy a zöld-fehérek rögtön a nyolcaddöntőbe jussanak, a legjobb nyolc között kellene végezniük a nyolcadik kör után – a következő lépést december 10-én, a kétpontos Lech Poznan ellen, Lengyelországban tehetik meg efelé.