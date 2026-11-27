Szabó László a minisztériumi döntéshozatalt is élesen bírálta. Megfogalmazása szerint a támogatási összegekről a tárcánál döntöttek, majd a kiválasztott intézményeket értesítették arról, mennyi pénzhez juthatnak.

Mindez újabb kérdéseket vet fel az eljárás átláthatóságával kapcsolatban.

Ha ugyanis előre elhatáoztákk, mely szervezetek mekkora támogatásban részesülhetnek, különösen fontos lenne megismerni azokat az objektív szakmai szempontokat, amelyek alapján a döntések megszülettek.

Privát üzenetben egyeztetett Nagy Ervin egy kimaradt művésszel

A történet csütörtökön újabb fordulatot vett. A Magyar Nemzet megírta, Feuer Yvette, a Láthatáron Csoport alapítója és művészeti vezetője arról beszélt, hogy társulata egy adminisztratív hiba miatt nem került fel a támogatottak listájára.

Elmondása szerint hiába fordultak a minisztériumhoz a probléma rendezése érdekében. Végül Nagy Ervin privát üzenetben jelezte neki, hogy utánanéznek az ügynek.

Az eset azért figyelemre méltó, mert a támogatások elosztásának átláthatóságával kapcsolatban már korábban is számos kifogás merült fel. Az sem világos, hogy a támogatási döntések meghozatala után milyen feltételekkel kerülhet fel újabb szervezet a kedvezményezettek közé, illetve módosíthatók-e a korábban meghatározott összegek.

A történtek különösen annak fényében érdekesek, hogy a Tisza-kormány korábban az átlátható, ellenőrizhető és nyilvános támogatási rendszer megteremtését ígérte.

A minisztérium továbbra sem adott érdemi magyarázatot

A Magyar Nemzet az elmúlt napokban több alkalommal is megkereste a kulturális tárcát, hogy megtudja, pontosan milyen szakmai szempontok alapján választották ki a kedvezményezetteket, miért maradt el a nyílt pályáztatás, és mikor hozzák nyilvánosságra a támogatott szervezetek teljes névsorát. Érdemi válasz azonban nem érkezett.

A minisztérium a konkrét kérdések megválaszolása helyett Nagy Ervin egyik Facebook-bejegyzését küldte el lapunknak. A Magyar Nemzet ezért közérdekű adatigényléssel is a tárcához fordult, hogy megismerhesse a támogatási döntések hátterét.

Nagy Ervin a vasárnap.hu-nak korábban azzal magyarázta a nyílt pályáztatás mellőzését, hogy csak október végére derült ki, pontosan mekkora összeg áll rendelkezésre. Állítása szerint ekkor már nem maradt volna elegendő idő a pályázati eljárás lebonyolítására, így vagy a választott módon osztják szét a forrásokat, vagy az érintett szervezetek egyáltalán nem jutnak pénzhez.