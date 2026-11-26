Nem akarnak ukrán gabonát az európai gazdák - Brüsszelben tüntettek a büdzsé vitája közben
A következő uniós költségvetés vitájával egy időben tartottak demonstrációt európai gazdaszervezetek Brüsszelben. A gazdák szerint az ő érdekeiket nem vették figyelembe a vezetők, az átalakuló költési prioritások – mint például Ukrajna kiemelt támogatása – pedig az európai mezőgazdaság válságát fogja elhozni.
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