„Szánalmas bohózat” a strasbourgi jogállamisági vita

A plenáris ülés keddi napirendjén a magyar jogállamiság helyzete is szerepelt, amelyen Magyar Péter Tisza-kormányának hivatalba lépése óta eltelt időszak reformjait értékelték az igazságszolgáltatás, a civil szféra és a média területén. Deutsch Tamás szerint ez már a harmincötödik vita volt, ahol nyomást gyakorló vitát tartottak az Európai Parlamentben, és ez a mostani alkalom szerinte világossá tette, hogy Brüsszelben nem a tényleges joguralom vagy a szabadságjogok érvényesülése számít.

A képviselő hozzátette, a brüsszeli megítélés attól függ, hogy egy tagállam kormánya alázatosan teljesíti-e Brüsszel utasításait, vagy kiáll a nemzeti szuverenitás mellett. Úgy fogalmazott, hogy az elmúlt több mint másfél évtizedben az Orbán-kabinet alatt Magyarország normális európai demokrácia és jogállam volt, és a 2011 óta zajló viták csupán amiatt alakultak ki, mert a kormány a magyar érdeket védte.

Azt is megjegyezte, hogy az EU-s fősodor félrenéz, amikor a Tisza-kormány hivatalba lépése óta intézményes támadás zajlik a demokrácia intézményei ellen, jogi döntéssel és Alaptörvény-módosítással zárnak ki ellenzéki szereplőket a politikai közéletből, visszamenőleges, személyre szabott szabályozással váltottak le köztársasági elnököt és alkotmánybírókat, valamint ellenzéki politikusokat tiltanának el sportszervezeti vezetői posztoktól. Emellett demokratikus kontroll nélküli politikai rendőrség létrehozásáról, miniszterelnöki utasításra induló koncepciós eljárásokról és előzetes letartóztatásban lévő politikai foglyokról beszélt, miközben Brüsszel szerinte azért dicséri a Tisza-kormányt, mert az Brüsszel alázatos szolgája.