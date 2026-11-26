A történtek különösen annak fényében vetnek fel kérdéseket, hogy Vitézy az elmúlt években rendszeresen bírálta Lázár Jánost a vasút állapota, a késések és a balesetek miatt. Korábban többször is számon kérte elődjén, hogy miért nem vállal személyes felelősséget a vasúti rendszer működéséért. Most azonban, amikor már neki kellene választ adnia ugyanezekre a kérdésekre, egyelőre nem kíván állást foglalni saját távozásáról.
Lázár János még lemondást ígért, Vitézy Dávid már a felelősséget sem vállalja
A korábbi közlekedési miniszter egyértelműen fogalmazott: ha valaki súlyosan megsérül vagy meghal egy vasúti balesetben, az az ő személyes felelőssége, és azonnal távozik a posztjáról. A mezőkövesdi tragédia után azonban utódja, Vitézy Dávid nem hajlandó egyértelmű választ adni arra, vállalja-e a politikai felelősséget.
Borítókép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (Fotó: Mirkó István)
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