A történtek különösen annak fényében vetnek fel kérdéseket, hogy Vitézy az elmúlt években rendszeresen bírálta Lázár Jánost a vasút állapota, a késések és a balesetek miatt. Korábban többször is számon kérte elődjén, hogy miért nem vállal személyes felelősséget a vasúti rendszer működéséért. Most azonban, amikor már neki kellene választ adnia ugyanezekre a kérdésekre, egyelőre nem kíván állást foglalni saját távozásáról.