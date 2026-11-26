A Honvédelmi Minisztérium döntése is fájhat a Fradinak
Bár az FTC labdarúgócsapatának hazai mérkőzésein, a Groupama Arénában még látható az Irány a Sereg oldal népszerűsítése, ez már nem sokáig lesz így. A Honvédelmi Minisztérium felfedte, hogy az FTC stadionját üzemeltető céggel az előző kormányzati ciklusban kötött megállapodás 2026. december 31-én lejár, s azt a tárca nem tervezi meghosszabbítani.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en