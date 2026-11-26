A Villarreal győzelmével hat ponttal épphogy továbbjutó, a 24. helyen áll a BL-tabellán, a Slavia egyetlen pontjával a 35., csak a pont nélküli pozsonyi Slovant előzi meg.
A Villarreal győzelmével hat ponttal épphogy továbbjutó, a 24. helyen áll a BL-tabellán, a Slavia egyetlen pontjával a 35., csak a pont nélküli pozsonyi Slovant előzi meg.
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