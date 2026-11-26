Taylor 1986-ban végleg kilépett a Duran Duranből, és szólókarrierbe kezdett. Steve Jonesszal, a Sex Pistols egykori gitárosával készítette el első önálló albumát, a Thunder-t. Később dalszerzőként és producerként is dolgozott, többek között Rod Stewarttal: közös munkájuk eredménye volt a Lost in You, amely 1988-ban nemzetközi sikert aratott.
A Duran Duran eredeti ötöse 2000-ben újra összeállt, Taylor pedig visszatért a zenekarba.
A közös munka eredményeként 2004-ben jelent meg az Astronaut című album, amelyet turné is követett. A gitáros 2006-ban ismét távozott, ezúttal már véglegesen.
A rákbetegségről a Rock & Roll Hall of Fame beiktatásakor beszélt
Andy Taylor 2018-ban kapta meg a diagnózist: előrehaladott, áttétes, negyedik stádiumú prosztatarákot állapítottak meg nála. Betegségéről azonban csak 2022-ben beszélt nyilvánosan, amikor a Duran Duran tagjait beiktatták a Rock & Roll Hall of Fame-be. A zenész egészségi állapota miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. Egy levelet küldött a zenekarnak, amelyet Simon Le Bon olvasott fel a ceremónián. Ebben beszélt a betegségéről, a zenekarral közös évekről, és arról, mennyire büszke arra, amit együtt elértek.
A nyilvánosságra hozott diagnózis sok rajongót megrázott. Taylor ugyanakkor a következő években is kapcsolatban maradt a zenével.
2023-ban több mint harminc év után jelentkezett új szólóalbummal: a Man's a Wolf to Man című lemezen ismét saját szerzeményeit mutatta be.
Ugyanebben az évben a Duran Duran Danse Macabre című albumán is közreműködött gitárosként. A Black Moonlight, valamint a Nightboat és a Secret Oktober 31st új felvételein is hallható a játéka.
Mindig a családja volt az első
A Duran Duran tagjai a halálhírt követően személyes hangú üzenetekben búcsúztak egykori zenésztársuktól. Simon Le Bon arról írt, hogy különleges kapcsolat fűzte Taylorhoz, és
pótolhatatlan űrt hagyott maga után.
A zenekar közös közleménye pedig kiemelte a gitáros humorát, szókimondását és azt az energiát, amelyet érkezésekor hozott a formációba.
Andy Taylor 1982-ben vette feleségül Tracey Wilsont. Négy gyermekük született: Andrew, Georgina, Bethany és Isabella, emellett egy unokája is volt. Családja közleményében úgy fogalmazott, hogy a zenész számára a zene rengeteg különleges élményt adott, de semmi nem volt fontosabb szeretteinél.