Taylor 1986-ban végleg kilépett a Duran Duranből, és szólókarrierbe kezdett. Steve Jonesszal, a Sex Pistols egykori gitárosával készítette el első önálló albumát, a Thunder-t. Később dalszerzőként és producerként is dolgozott, többek között Rod Stewarttal: közös munkájuk eredménye volt a Lost in You, amely 1988-ban nemzetközi sikert aratott.

A Duran Duran eredeti ötöse 2000-ben újra összeállt, Taylor pedig visszatért a zenekarba.

A közös munka eredményeként 2004-ben jelent meg az Astronaut című album, amelyet turné is követett. A gitáros 2006-ban ismét távozott, ezúttal már véglegesen.

A rákbetegségről a Rock & Roll Hall of Fame beiktatásakor beszélt

Andy Taylor 2018-ban kapta meg a diagnózist: előrehaladott, áttétes, negyedik stádiumú prosztatarákot állapítottak meg nála. Betegségéről azonban csak 2022-ben beszélt nyilvánosan, amikor a Duran Duran tagjait beiktatták a Rock & Roll Hall of Fame-be. A zenész egészségi állapota miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. Egy levelet küldött a zenekarnak, amelyet Simon Le Bon olvasott fel a ceremónián. Ebben beszélt a betegségéről, a zenekarral közös évekről, és arról, mennyire büszke arra, amit együtt elértek.

A nyilvánosságra hozott diagnózis sok rajongót megrázott. Taylor ugyanakkor a következő években is kapcsolatban maradt a zenével.

2023-ban több mint harminc év után jelentkezett új szólóalbummal: a Man's a Wolf to Man című lemezen ismét saját szerzeményeit mutatta be.

Ugyanebben az évben a Duran Duran Danse Macabre című albumán is közreműködött gitárosként. A Black Moonlight, valamint a Nightboat és a Secret Oktober 31st új felvételein is hallható a játéka.

Mindig a családja volt az első

A Duran Duran tagjai a halálhírt követően személyes hangú üzenetekben búcsúztak egykori zenésztársuktól. Simon Le Bon arról írt, hogy különleges kapcsolat fűzte Taylorhoz, és

pótolhatatlan űrt hagyott maga után.

A zenekar közös közleménye pedig kiemelte a gitáros humorát, szókimondását és azt az energiát, amelyet érkezésekor hozott a formációba.