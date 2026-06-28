Borítókép: Duran Duran (Fotó: Alan Gelati)
Duran Duran Budapesten: csak az igazi rajongók tudják hibátlanul kitölteni ezt a kvízt!
Simon Le Bon és a Duran Duran vasárnap este Budapesten lép színpadra. De vajon mennyire ismeri a zenekar történetét és legnagyobb slágereit? Tesztelje a tudását kvízünkkel!
Melyik országban alakult a Duran Duran?
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