Borítókép: A híres Ewing család (Fotó: Port.hu)
Csak az igazi Dallas-rajongók tudják hibátlanul kitölteni ezt a kvízt – Önnek sikerül a 5/5?
Jockey, Bobby, Pamela,és a Southfork ranch – a Dallas generációk egyik legnépszerűbb televíziós sorozata volt. Tegye próbára a tudását, és derüljön ki, mennyire emlékszik még a híres Ewing család legendás történetére!
Mi volt a Dallasban szereplő Ewing család birtokának neve?
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