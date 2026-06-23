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Retró Balaton-kvíz: Emlékszik még a lángos, a Traubisoda és a gumimatrac aranykorára?

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A balatoni nyaraknak különleges hangulatuk volt a 70-es, 80-as és 90-es években. Tesztelje tudását kvízünkkel, és derítse ki, mennyire élnek még Önben a magyar tenger legszebb retró emlékei!

Magyar Nemzet
2026. 06. 23. 6:05
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Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mi volt a neve annak a népszerű balatoni strandételnek, amelyet fokhagymával és sajttal is kérhettek?

Borítókép: Balaton (Fotó: Bach Máté)

 

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Hegyi Zoltán
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Megerősítették az amerikai hírszerzés közzétett anyagai, hogy az Ukrajna területén működő biológiai laboratóriumokat az Egyesült Államok költségvetéséből finanszírozták, és hogy halálos kórokozókat tanulmányoztak bennük.

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