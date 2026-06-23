Borítókép: Balaton (Fotó: Bach Máté)
Retró Balaton-kvíz: Emlékszik még a lángos, a Traubisoda és a gumimatrac aranykorára?
A balatoni nyaraknak különleges hangulatuk volt a 70-es, 80-as és 90-es években. Tesztelje tudását kvízünkkel, és derítse ki, mennyire élnek még Önben a magyar tenger legszebb retró emlékei!
Mi volt a neve annak a népszerű balatoni strandételnek, amelyet fokhagymával és sajttal is kérhettek?
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