Borítókép: Illusztráció (Forrás: Mindmegette.hu)
Retró édességkvíz: Ön még emlékszik ezekre a legendás finomságokra?
Franciadrazsé, Dunakavics, Sport szelet – generációk nőttek fel ezeken a finomságokon. Tesztelje tudását, és derítse ki, mennyire emlékszik a gyerekkor legnépszerűbb édességeire!
Melyik retró édesség belsejében található rumos-kakaós krém tette különlegessé a csokoládét?
Mi Batman valódi neve?
Mi Pókember valódi neve?
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